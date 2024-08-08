ВОЙНА В Украине Посол Израиля прокомментировал передачу Украине систем противовоздушной обороны Patriot

2024-08-08 11:34

Решение о передаче израильских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины в настоящее время не принято из-за того, что Израиль сталкивается с угрозами со стороны Ирана. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.

"Насколько я знаю, окончательного решения еще нет, но если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Израиле, то нам нужны все существующие в Израиле средства ПВО, включая систему Patriot", - утверждает дипломат.

По его словам, у Израиля много уровней системы ПВО, но Железный купол не справляется с ракетами дальнего радиуса действия и баллистикой. Он, прежде всего, предназначен для того, чтобы перехватывать ракеты ближнего радиуса действия, которыми Израиль обстреливают боевики ХАМАС.

"У нас есть и другие системы, преимущественно израильские разработки или израильско-американские разработки. И Patriot не самая совершенная система. Речь идет об установках Patriot, которые Израиль получил еще в начале 90-х годов перед первой войной в Персидском заливе. Вы помните, тогда Ирак обстреливал Израиль ракетами Скад российского производства. И тогда "петриоты" нас спасли", - уверяет посол Израиля.

Он добавил, что якобы были разговоры о списании устаревших установок Patriot, чтобы в будущем передать их Украине, однако окончательного решения еще нет.