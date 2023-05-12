ВОЙНА В Украине Данилов пояснил, почему идет нагнетание ситуации вокруг российско-украинской войны

2023-05-12 14:35

Сейчас в мире определенное нагнетание ситуации вокруг российско-украинской войны, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях врага. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях россии. Сейчас запущена очень большая кампания по этому вопросу. Сейчас очень много предложений из разных стран по этому поводу", - рассказал он.

Украина же, объяснил Данилов, может в свое время принять решение о переговорах с рашистами. Но при этом такой диалог будет проходить только на условиях украинской стороны.

"Если мы будем о чем-то разговаривать, и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны", - подчеркнул секретарь СНБО.