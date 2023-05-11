ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский, что ВСУ уже сейчас могут пойти в успешное контрнаступление, но нужно...

2023-05-11 13:35

Украине необходимо больше времени для подготовки контрнаступления против российских захватчиков, поскольку военные все еще ожидают обещанной помощи от западных союзников. Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

Он отметил, что ВСУ уже могут идти вперед и быть успешными с тем вооружением, которое у них уже сейчас.

"С (тем, что у нас уже есть) мы можем идти вперед и, я думаю, добиться успеха. Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно обождать. Нам непременно необходимо немного больше времени", – заявил он.

Зеленский определил боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, как "готовы", но сказал, что армия до сих пор нуждается в "некоторых вещах", включая бронетехнику, поступающую по партиям.

В то же время президент выразил уверенность, что ВСУ могут наступать, предупредив о рисках "замороженного конфликта", на который рассчитывает россия.

Зеленский опроверг опасения в потере поддержки со стороны США в случае, если президент Джозеф Байден, пообещавший поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не будет переизбран на второй президентский срок в 2024 году. Украина, по его словам, по-прежнему имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

"Кто знает, где мы будем (когда в США состоятся выборы. – Ред.)?.. Я верю, что к тому времени мы победим", – сказал он.

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