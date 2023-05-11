ВОЙНА В Украине Боррель про членство України в НАТО: рішення прийматимуть усі члени Альянсу

2023-05-11 12:30

Глава європейської дипломатії Боррель нагадав, що Україна вже давно попросить приєднатися до Альянсу і додав: "Питання вступу України до НАТО не стоїть на столі, його не було й раніше".

Але Боррель зауважив, рішення щодо членства України в Альянсі прийматимуть її члени, і це залежить від генсеку НАТО.

Коментуючи вступ Фінляндії в НАТО та намір Швеції вступити до Альянсу він заявив, що ці країни залишалися нейтральними до моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну: "Вони були нейтральними країнами, які ніколи нічого не хотіли знати про НАТО. Але коли вони побачили, що росія вторглася Україну вони сказали, що єдиний спосіб гарантувати нашу безпеку - це бути членами Альянсу, і вони попросили пришвидшено приєднатися".