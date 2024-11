Политика Европа оказалась в огненной дуге – Жозеп Боррель

2024-11-28 10:27

«Европа в огненной дуге» (Europe in the Arc of fire»), - Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в завершении «еврокомиссарской» каденции представил сборник своих публикаций и выступлений.

«Наша геополитическая обстановка ухудшается, конфликты и кризисы приумножаются прямо у порога. От Украины до Ближнего Востока, через Южный Кавказ, Африканский Рог и Сахель.

Это происходит на фоне того, что перспективы поддержки США европейской безопасности становятся все более неопределенными», - предостерегает Жозеп Боррель.

«Наше благосостояние и перспективы не могут больше зависеть от настроений американских избирателей каждые четыре года», - подчеркнул Боррель.

Игорь Шевырев.