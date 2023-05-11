ВОЙНА В Украине Как водителям в Украине проверить штраф по номеру авто: инструкция

2023-05-11 18:26

Украинские водители могут узнать, есть ли у них штрафы по номерам авто. Один из самых простых способов это сделать – просмотреть в приложении Дія.

Как в Дії проверить, есть ли у вас штрафы?

Авторизуйтесь в приложении Дія. Зайдите в раздел "Услуги". Выберите "Штрафы за нарушение ПДД" или "Исполнительные производства". Если у вас есть долги или штрафы, вы увидите информацию об этом.

Также можно проверить штраф в приложениях, сейчас это доступно в мобильных приложениях "Штрафы ПДД" и "Штрафы UA". Алгоритм проверки штрафов через эти приложения выглядит следующим образом:

Заполните поле номер транспортного средства. Заполните поле "серия и номер документа". Нажать кнопку "Проверить штрафы".

Кроме того, можно проверить на сайте ГСЦ МВД (Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины). Для этого необходимо обязательно указать свой государственный номер ТС и серию и номер паспорта/водительского удостоверения.

Еще один из способов проверки штрафа – через Приват24 или monobank. Например, в приложении ПриватБанка проверить наличие штрафов и оплатить их можно в разделе "Сервисы" → "Платежи" → "Штрафы и нарушения". Также, у Приват24 есть возможность проверить и уплатить штрафы за парковку от Управления безопасности города и Управления транспорта.

В приложении monobank штрафы можно проверить в разделе "Другие платежи" → "Штрафы за нарушение ПДД". Есть возможность найти штраф по серии и номеру постановления или ввести номер авто для отслеживания имеющихся и будущих штрафов.

Ранее сообщалось, что для украинских водителей хотят ввести новый штраф – соответствующий законопроект уже подан в ВР. Штрафовать же народные депутаты хотят за нарушение правил безопасной перевозки животных в автомобилях – на 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 510 грн. За повторное нарушение за год нужно будет отдать уже 850 грн.