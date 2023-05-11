ВОЙНА В Украине Как водителям в Украине проверить штраф по номеру авто: инструкция

2023-05-11 18:26

 

Украинские водители могут узнать, есть ли у них штрафы по номерам авто. Один из самых простых способов это сделать – просмотреть в приложении Дія.

Как в Дії проверить, есть ли у вас штрафы?

  1. Авторизуйтесь в приложении Дія.
  2. Зайдите в раздел "Услуги".
  3. Выберите "Штрафы за нарушение ПДД" или "Исполнительные производства".
  4. Если у вас есть долги или штрафы, вы увидите информацию об этом.

Также можно проверить штраф в приложениях, сейчас это доступно в мобильных приложениях "Штрафы ПДД" и "Штрафы UA". Алгоритм проверки штрафов через эти приложения выглядит следующим образом:

  1. Заполните поле номер транспортного средства.
  2. Заполните поле "серия и номер документа".
  3. Нажать кнопку "Проверить штрафы".

Кроме того, можно проверить на сайте ГСЦ МВД (Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины). Для этого необходимо обязательно указать свой государственный номер ТС и серию и номер паспорта/водительского удостоверения.

Еще один из способов проверки штрафа – через Приват24 или monobank. Например, в приложении ПриватБанка проверить наличие штрафов и оплатить их можно в разделе "Сервисы" → "Платежи" → "Штрафы и нарушения". Также, у Приват24 есть возможность проверить и уплатить штрафы за парковку от Управления безопасности города и Управления транспорта.

В приложении monobank штрафы можно проверить в разделе "Другие платежи" → "Штрафы за нарушение ПДД". Есть возможность найти штраф по серии и номеру постановления или ввести номер авто для отслеживания имеющихся и будущих штрафов.

Ранее сообщалось, что для украинских водителей хотят ввести новый штраф – соответствующий законопроект уже подан в ВР. Штрафовать же народные депутаты хотят за нарушение правил безопасной перевозки животных в автомобилях – на 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 510 грн. За повторное нарушение за год нужно будет отдать уже 850 грн.

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