Зеленский уже в Берлине: Германия объявит рекордный пакет помощи Украине
2023-05-14 09:37
В воскресенье, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский, который накануне побывал с государственным визитом в Италии, прибыл в Германию впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Об этом пишет Spiegel. По информации издания Bild, Зеленский уже прибыл в штаб-квартиру Минобороны Германии.
Военно-воздушные силы ФРГ забрали президента Украины в Риме (там он встречался с Папой Франциском в субботу) на Airbus A319. По пути в Берлин самолет Зеленского защищали истребители Eurofighter.
Около 10 часов стало известно что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
К визиту президента Украины правительство Германии пообещало выделить более 2,7 млрд евро для предоставления нового пакета военной помощи Киеву.
Согласно данным Spiegel, это станет крупнейшим на сегодняшний день пакетом вооружений для Украины с начала вооруженного конфликта. Одной из основных целей помощи является укрепление противовоздушной обороны Украины. Также планируется поставка 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1 и 4 системы ПВО Iris-T-SLM. В дополнение Iris-T-SLM будут поставлены еще двенадцать пусковых установок Iris-T-SLS с сотнями ракет для этой системы. Данный пакет почти вдвое увеличит помощь ФРГ Украине с февраля 2022 года.
"Этим ценным вкладом в виде крайне необходимого вооружения мы еще раз показываем, что Германия серьезно относится к поддержке. Германия будет оказывать посильную помощь столько, сколько потребуется", - цитирует издание министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
Напомним, что Великобритания подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.