ВОЙНА В Украине Зеленский уже в Берлине: Германия объявит рекордный пакет помощи Украине

2023-05-14 09:37

В воскресенье, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский, который накануне побывал с государственным визитом в Италии, прибыл в Германию впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Об этом пишет Spiegel. По информации издания Bild, Зеленский уже прибыл в штаб-квартиру Минобороны Германии.

Военно-воздушные силы ФРГ забрали президента Украины в Риме (там он встречался с Папой Франциском в субботу) на Airbus A319. По пути в Берлин самолет Зеленского защищали истребители Eurofighter.

Около 10 часов стало известно что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

К визиту президента Украины правительство Германии пообещало выделить более 2,7 млрд евро для предоставления нового пакета военной помощи Киеву.