ВОЙНА В Украине Через «Дію» можна отримати до 200 ТИСЯЧ на ремонт житла - ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ

2023-05-16 09:24

Українці через «Дію» можуть отримати до 200 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ на ремонт житла. єВідновлення — це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума — 200 тисяч грн. Відправити заяву про отримання виплати можна в застосунку Дія.

КОШТИ НАРАХОВУЮТЬСЯ, ЯКЩО ЖИТЛО:

пошкоджене через напад росії після 24 лютого 2022 року

підлягає відновленню

розміщене на неокупованій території

не було повністю відремонтоване самостійно

НА ЩО МОЖНА ВИТРАТИТИ ВИПЛАТУ?

На будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення.

ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?

Повідомте про пошкоджене майно в застосунку Дія. Якщо робили це раніше, повторно не потрібно. Відкрийте рахунок єВідновлення Заповніть заяву через застосунок Дія

Далі з вами зв’яжеться спеціальна комісія, щоб домовитись про огляд житла. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду Дія сповістить про рішення комісії.

Після цього гроші будуть зараховані на картку єВідновлення. Витратити їх можна протягом 12 місяців.