Жизнь єВідновлення: В «Дії» почали прийом заявок на компенсація за зруйноване житло

2023-08-04 08:26

Щоб отримати житловий сертифікат на купівлю домівки за програмою єВідновлення, потрібно:

бути єдиним власником житла (скоро послугу розширять й на житло, що має кількох власників). зареєструвати майно в Держреєстрі речових прав (ДРРП), якщо воно не зареєстроване мати нерухомість на підконтрольній Україні території повідомити про пошкоджене майно в Дії подати заяву про єВідновлення в застосунку

За заявою в Дії спеціальна комісія огляне обʼєкт та визначить суму компенсації. Далі — отримаєте сертифікат для купівлі житла.

Із сертифікатом потрібно звернутися в ЦНАП або до нотаріуса та відмовитися від прав на зруйноване житло. Знищену нерухомість буде замінено новою на яку отримаєте право власності.

ВАЖЛИВО! Якщо ви хочете відбудувати житло на власній землі, краще почекати із заявою. Грошова компенсація на відбудову також буде, але трохи пізніше. Якщо людина отримує компенсацію від держави, то вона вже не зможе претендувати на цю суму коштів з репарацій від держави-агресора.