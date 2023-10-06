У Дії вже відображаються житлові сертифікати за програмою єВідновлення

Для українців, які подавали заяву про знищене майно за програмою єВідновлення, вже доступні житлові сертифікати у застосунку Дія. У ньому міститься інформація про суму компенсації, а також термін його дії. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Житловий сертифікат підтверджує, що комісія органу місцевого самоврядування опрацювала заяву про знищене майно і визначила суму компенсації.
Щоб перевірити житловий сертифікат у Дії, необхідно:
• авторизуватися в застосунку
• перейти в розділ Послуги – єВідновлення
• вибрати Сертифікати на житло
Загалом з моменту запуску послуги 3685 українців подали заяву про зруйноване майно, щоб отримати компенсацію. Найбільше повідомлень надійшло з Харківської та Київської областей.