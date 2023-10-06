ВОЙНА В Украине У Дії вже відображаються житлові сертифікати за програмою єВідновлення

2023-10-06 10:27

Для українців, які подавали заяву про знищене майно за програмою єВідновлення, вже доступні житлові сертифікати у застосунку Дія. У ньому міститься інформація про суму компенсації, а також термін його дії. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Житловий сертифікат підтверджує, що комісія органу місцевого самоврядування опрацювала заяву про знищене майно і визначила суму компенсації.

Щоб перевірити житловий сертифікат у Дії, необхідно:

• авторизуватися в застосунку

• перейти в розділ Послуги – єВідновлення

• вибрати Сертифікати на житло

Загалом з моменту запуску послуги 3685 українців подали заяву про зруйноване майно, щоб отримати компенсацію. Найбільше повідомлень надійшло з Харківської та Київської областей.