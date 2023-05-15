ВОЙНА В Украине В Украине возобновлены аресты банковских счетов клиентов из-за долгов

2023-05-15 15:39

В Украине возобновлены аресты банковских счетов клиентов из-за долгов. 6 мая 2023 года вступил в силу Закон от 11 апреля 2023 года № 3048-IX относительно особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения.

Предусмотрено, что физические лица - должники, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями, могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму в размере, которая в течении одного календарного месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете Украины на 1 января текущего календарного года, а также платить налоги, сборы без учета такого ареста, при условии что такой текущий счет определен для осуществления расходных операций в установленном порядке. Обращение взыскания в пределах отмеченной суммы на таком счете не осуществляется

Таким образом этот Закон отменил действие распоряжения Кабинета Министров от 2 марта 2022 года № 198-р, которое позволяло физическим лицам на время действия военного положения осуществлять расходные операции со счетов, на которые исполнительной службой наложен арест, если сумма взыскания по исполнительному документу относительно такого лица не превышает 100 тыс. грн.

Вступление в силу Закона № 3048 прокомментировал соучредитель Монобанка Олег Гороховский. По его словам, новый закон позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13400 грн.) при условии, что клиент обратится к исполнителю и тот в свою очередь отправит к нам постановление на снятие ареста на сумму 13400 грн. на одном из счетов клиента.

"Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали на время действия военного положения. Это коснется 436 тысяч наших клиентов. Очень жаль, но мы ничего не можем с этим сделать. Все банки его будут выполнять", - резюмировал Гороховский.