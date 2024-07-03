ВОЙНА В Украине Штрафы, арест счетов и имущества: как будут наказывать уклонистов с 16 июля

2024-07-03 22:15

Война РФ против Украины продолжается, поэтому наша страна вынужденно вводит более жесткие меры для обеспечения эффективного функционирования системы военного учета. Недавно принятые изменения в законодательстве существенно расширяют полномочия Территориальных центров комплектования (ТЦК) и ужесточают ответственность для уклонистов.

"Судебно-юридическая газета" разъяснила, что именно изменилось для украинцев.

Изменения в процедуре наложения штрафов

ТЦК получили расширенные полномочия в отношении лиц, уклоняющихся от военного учета. Теперь штрафы могут налагаться без составления протокола за неявку по вызову ТЦК без уважительных причин или неуведомление о причинах неявки при надлежащем информировании.

Размеры штрафов значительно увеличены: для физических лиц они составляют от 17 000 до 25 500 грн., а для должностных лиц юридических лиц - до 59 500 грн. Стоит отметить, что штрафы могут налагаться многократно, например, за каждую неявку по повестке.

Процесс взыскания и его последствия

Новая система предусматривает ускоренный процесс взыскания штрафов. Постановление ТЦК о штрафе сразу становится исполнительным документом, а информация об уклонисте вносится в Единый реестр должников.

Благодаря цифровизации, процесс взыскания может происходить очень быстро. Последствия для уклонистов могут быть серьезными, включая списание средств с банковских счетов и арест имущества при недостаточности средств.

Порядок взыскания имущества

Закон устанавливает определенную очередность взыскания. В первую очередь взыскание обращается на денежные средства должника в национальной и иностранной валютах. При их отсутствии или недостаточности, взыскание обращается на другое имущество, кроме защищенного законом. Важно отметить, что на единственное жилье должника взыскание не обращается, если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат.

Особенности исполнительного производства

Исполнитель проводит тщательную проверку имущественного состояния должника. Первая проверка проводится в течение 10 дней с момента открытия исполнительного производства.

В дальнейшем проверки проводятся регулярно: не реже одного раза в две недели для выявления счетов и раз в три месяца для выявления имущества. Закон также предусматривает возможность обращения взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц.

Ограничения во время военного положения

На время действия военного положения законодатель предусмотрел ряд ограничений. Должники получили право осуществлять расходные операции с арестованного счета на сумму до 2 минимальных зарплат в месяц (14 200 грн). Также приостановлено обращение взыскания на пенсии и стипендии.

Кроме того, запрещено открытие исполнительных производств в районах активных боевых действий или на оккупированных территориях. Для использования права на расходные операции с арестованного счета должник должен обратиться в орган государственной исполнительной службы с соответствующим заявлением.