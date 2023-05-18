ВОЙНА В Украине Фізособи-боржники зможуть проводити операції з арештованих рахунків: роз'яснення

2023-05-18 13:35

Після змін до законодавства тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, фізособи-боржники можуть здійснювати видаткові операції з арештованого рахунку у межах двох мінімальних розмірів зарплати на місяць. Наразі ця сума становить 6 700 грн.

Про це повідомляють в Мінюсті.

Ця сума може бути використана протягом місяця, вона не є накопичуваною. Відповідна норма діє незалежно від розміру заборгованості за виконавчим документом.

Важливо! Для визначення такого рахунку боржнику обов’язково потрібно звернутись до державного виконавця, який наклав арешт, з відповідною заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій.

Заява може бути подана в паперовій формі (нарочно або засобами поштового зв’язку) або в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених Законом України.