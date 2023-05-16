ВОЙНА В Украине Великобритания передаст Украине ракеты и ударные беспилотники дальнего радиуса действия

2023-05-16 08:25

Великобритания передаст Украине ракеты для систем ПВО и ударные беспилотники дальнего радиуса действия. Об этом сообщает The Telegraph.

Указано, что новый пакет помощи от Британии, который будет объявлен через несколько дней после того, как Лондон объявил о передаче крылатых ракет Storm Shadow, будет включать в себя сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО.

"На Даунинг-стрит заявили, что оружие поддержит Украину накануне ожидаемого военного контрнаступления в ближайшие месяцы, поскольку Киев пытается отбросить российские силы", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. 

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роССия геополитически проиграла войну против Украины и стала вассалом Китая, – Макрон 2023-05-15 22:26