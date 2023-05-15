ВОЙНА В Украине Есть определенное движение: в ГУР рассказали, отводит ли роССия свои войска на юге

2023-05-15 20:48

На оккупированных территориях юга сосредоточено около 152 тысяч личного состава.

Разведка не видит признаков, что Россия отводит свои войска из Запорожской и Херсонской областей, несмотря на заявления оккупационных властей об эвакуации. Войска готовятся к обороне во время контрнаступления украинских сил.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

По его данным, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей сосредоточено около 152 тысяч личного состава.

"Мы не фиксируем сейчас ни одного отвода войск ни в Запорожской, ни в Херсонской областях. Да, есть определенное движение – что-то они вывозят, кого-то эвакуируют, что-то пытаются украсть, но реального отвода боевых подразделений мы не видим ", – сказал он.

На этих направлениях, как рассказал Черняк, оккупанты готовятся к обороне, усиливают свои укрепления и строят новые.

"Противник понимает, что сил для каких-то активных наступательных действий у них уже совсем не осталось. Единственная задача, которая перед ними стоит — это содержание тех позиций, которые у них сейчас есть. О каком-то дальнейшем наступлении уже совершенно речь не идет", — отметил Черняк.

"Эвакуация" на части оккупированной Запорожской области

Напомним, 5 мая так называемые власти временно оккупированной части Запорожской области объявили об "эвакуции" якобы из-за обстрелов ВСУ. Такие мероприятия они проводят в 18 прифронтовых населенных пунктов: Тимошевка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи,, розовка.

В ГУР рассказали, что оккупационные "власти" в Запорожской области эвакуируют своих сторонников и коллаборантов. Также пытается вывозить документы и материальные средства.