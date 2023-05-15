ВОЙНА В Украине Пенсии в 2023 году: украинцам напомнили проверить страховой стаж – таблица

2023-05-15 23:05

В Пенсионном фонде Украины напомнили, как проверить количество лет страхового стажа и уплату работодателями страховых взносов.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, украинцы могут сделать это на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

В Пенсионном фонде объяснили, что страховой стаж - это период, в течение которого уплачены страховые взносы. В 2023 году он составляет 1 474 гривен в месяц. При этом страховой стаж не всегда равен трудовому стажу из-за того, что человек может работать, но не подлежать общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

В частности, для того, чтобы проверить стаж, нужно:

Авторизироваться и войти в личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или BankID.

В верхней правой части экрана выбрать "Настройки".

В появившемся меню выбрать пункт "Профиль пользователя".

В закладке "Страховые данные" можно увидеть общий страховой стаж, имеющийся в Реестре застрахованных лиц.

Следует отметить, что в октябре 2018 года Верховная рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение минимального страхового стажа. Такое повышение происходит постепенно и завершится в 2028 году, когда минимальный стаж составит 35 лет.

Так, в 2023 году минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и женщин составляет 30 лет, в 63 года - 20−30 лет, в 65 - 20 лет.

В том случае, если человеку не хватает страхового стажа, его можно докупить путем добровольного участия в системе социального страхования.

При этом договор заключается на период не менее 1 года и до 5 лет. Соответственно, выйти на пенсию можно только по истечении его срока действия.

Исходя из данных ПФУ, в 2023 году минимальный страховой взнос за месяц для единовременной уплаты за предыдущие периоды составляет 2948 гривен (1474 гривенx2). Человек самостоятельно определяет период, за который желает уплатить страховые взносы. Стоимость одного года страхового стажа составляет 35376 гривен.

Для заключения договора следует обратиться в налоговую по месту жительства и предоставить соответствующие документы.