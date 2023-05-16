ВОЙНА В Украине Украина хочет получить от партнеров 40-50 самолетов F-16, - Минобороны

2023-05-16 18:26

Украина надеется получить от партнеров около 40-50 современных истребителей F-16. Это позволит сформировать три-четыре эскадрильи для защиты украинского неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины Юрия Сака, которго цитирует Politico.

По его словам, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы боевые самолеты были главной темой повестки дня на саммите G7 в Хиросиме, а затем снова на ежегодном саммите НАТО в Литве в июле.

"Украинский президент получил заверения от западных лидеров во время своего последнего европейского тура, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни", - рассказал Сак.

Как пишет издание, хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, Сак сказал, что "они имеют важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они "поощряли" таких союзников, как США и Турция.

"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, сформировав три-четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок", - сказал Сак.

Он пояснил, что потребность в современных реактивных самолетах стала острее после того, как в марте российские ВВС начали широко использовать управляемые планирующие бомбы, достигающие целей на больших расстояниях.

"Сейчас у Украины нет ничего, чтобы остановить российские самолеты, которые их переносят", - отметил Сак.

По его словам, все понимают, что тема созрела для обсуждения и никто не говорил, что это невозможно.

"Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о коалиции истребителей - это очень многообещающий знак. Мы понимаем, что наша противовоздушная оборона не будет полной без истребителей, F-16", - подчеркнул Сак.

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна приступит к обучению украинских пилотов на военных самолетах, а также ведет работу с другими странами по предоставлению Украине F16.

Кроме этого, о своей готовности обучать украинских пилотов заявила и Великобритания.