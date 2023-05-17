ВОЙНА В Украине Выплаты украинским военным возросли - новые данные Минфина

2023-05-17 13:34

По итогам прошлого месяца на выплаты военнослужащим из общего фонда государственного бюджета было направлено 73,7 млрд гривен, что немного больше показателя за март в 67,3 млрд гривен, сообщает Минфин.

В январе-апреле текущего года на денежное содержание военных направили 289,7 млрд гривен.

По данным министерства, сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета за январь-апрель 2023 года составила 865,5 млрд гривен. В апреле расходы составили 229,3 млрд гривен.

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен военным, не участвующим в боевых действиях. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменены. В апреле Верховная Рада вернула военным 30 тысяч гривен доплаты, а вместе с ними полицейским и сотрудникам ГСЧС. Однако уже на следующий день стало известно, что в Раде заблокировали закон о надбавках военным.

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