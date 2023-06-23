ВОЙНА В Украине Раненые украинские защитники будут получать по 100 тысяч во время пребывания в больнице

2023-06-23 16:31

Рабочая группа согласовала поправки к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы, предусмотрев выплату раненым военным 100 тысяч гривен во время пребывания в больнице

Раненые военнослужащие в течение лечения в больнице будут получать по 100 тысяч гривен ежемесячно пропорционально количеству дней пребывания в больнице, а на период реабилитации выплата составит 12 тысяч гривен в месяц.

Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам заседания депутатской рабочей группы, которая дорабатывает ко второму чтению законопроект о внесении некоторых законодательных актов Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы.

«Рабочая группа по решению проблем военнослужащих сейчас согласовала правки относительно раненых. Следовательно, в течение лечения в больнице бойцы будут получать 100 тысяч гривен», - отметил один из членов рабочей группы нардеп Михаил Цымбалюк.

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