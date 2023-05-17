ВОЙНА В Украине Зеленский пообещал "крепкую защиту" для Украины

2023-05-17 19:14

 

Глава государства на фоне атаки Киева 16 мая положительно оценил ныне действующую систему ПВО и заверил, что "это еще не все".

Большой труд как на политическом, так и на реальном фронте позволил построить в Украине мощную систему противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении во вторник, 16 мая.

"Мы должны помнить и то, каких усилий (стоит, - ред.) такое оружие для Украины. Сколько времени, энергии, аргументов, встреч, информационной работы позволили нам строить такую систему ПВО. Это колоссальная работа… И я благодарю каждого и каждую, кто к ней привлечен! На всех уровнях", - подчеркнул глава государства.

По его словам, система ПВО строилась изо дня в день, и теперь ЗРК Patriot защищают украинское небо.

"И это еще не все, что мы обеспечим для Украины! Мы – вместе с партнерами Украины – сделаем защиту от террора максимально крепкой", – пообещал лидер страны.

Напомним, 16 мая Киев пережил восьмое воздушное нападение с начала мая. Россияне совершили комплексную атаку по разным направлениям одновременно, с применением БПЛА, крылатых и баллистических ракет.

Враг выпустил по Украине 18 ракет, шесть ударных дронов и три БПЛА-разведчика – все они были сбиты.

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