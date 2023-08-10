Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot

Германия сегодня, 9 августа, отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.
Об этом сообщается в пресс-службе правительства Германии.
В новый пакет помощи вошли:
Также со складов Бундесвера будет передано Украине 20 тысяч защитных очков.
Военная помощь, которую Германия планирует в будущем передать Украине
Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
80 000 защитных очков.
В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.
Что о поставках пусковых ЗРК Patriot говорят в Украине
Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона уклонился от прямого ответа на то, прибыли ли уже эти пусковые установки в Украину.
В то же время он призвал дождаться заявлений высшего военного руководства.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале "+2 Patriot от Германии".
Patriot в Украине
Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.
Система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".