ВОЙНА В Украине Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot

2023-08-10 18:26

 

Германия сегодня, 9 августа, отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Об этом сообщается в пресс-службе правительства Германии.

 В новый пакет помощи вошли:

  • 10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;
  • 6 525 снарядов калибра 155 мм;
  • Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 5 машин пограничной охраны;
  • 4 разведывательных дрона VECTOR;
  • 1163 биноклей;
  • 6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов;
  • 2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6;
  • 100 пулеметов MG5;
  • 40 тысяч аптечек.

Также со складов Бундесвера будет передано Украине 20 тысяч защитных очков.

Военная помощь, которую Германия планирует в будущем передать Украине

Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
80 000 защитных очков.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.

Что о поставках пусковых ЗРК Patriot говорят в Украине

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона уклонился от прямого ответа на то, прибыли ли уже эти пусковые установки в Украину.

В то же время он призвал дождаться заявлений высшего военного руководства.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале "+2 Patriot от Германии".
Patriot в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.

Система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".

 

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