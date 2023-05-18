ВОЙНА В Украине Україна та США працюють над спільною програмою у сфері енергетики

2023-05-18 15:37

Україна та США працюють над спільною програмою у сфері енергетики. Програма також передбачатиме співпрацю у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.

За словами заступника міністра енергетики України Ярослава Демченкова, Україна прагне ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії і має намір поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшити споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу.

"З нашою енергосистемою, інтегрованою в ENTSO-E, та розширеними енергетичними коридорами, з наявною в Україні "зеленою" та низьковуглецевою генерацією, розгалуженими газовими та електричними мережами та сховищами, ми впевнені, що така перспектива є реальною", - наголосив Ярослав Демченков.

Як зазначають у Міненерго, Україна має величезний потенціал стати енергетичним хабом Європи.