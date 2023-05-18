ВОЙНА В Украине В США усиливается давление для поставок F-16 Украине: Вашингтон может разрешить союзникам

2023-05-18 17:37



Ситуация изменилась после того, как ряд европейских стран заявили о готовности обучать украинских пилотов.

Администрация Байдена столкнулась с новой усиленной кампанией, направленной на передачу F-16 Украине. Давление усилилось после того, как Великобритания объявила, что будет обучать украинских летчиков, а Киев увеличил свои запросы на военные самолеты

Издание Politico пишет, что в то время как США пересекли несколько других красных линий в военной помощи — одобрив все, от управляемых ракет до беспилотников и танков Abrams, которые, как они когда-то утверждали, спровоцируют Россию, — администрация Байдена пока держит позицию в отношении F-16 производства Lockheed Martin.

Но, возможно, Вашингтоне сделает следующий лучший шаг - позволит другим странам, у которых есть F-16, направить свои собственные самолеты в Украину.

Кампания давления — это комплексная работа дружественных европейских правительств, американских законодателей от обеих партий и, что наиболее активно, украинского руководства. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский путешествовал по Европе, призывая к увеличению помощи, особенно самолетов.

Новая проблема появилась во вторник, когда Великобритания объявила о создании международной коалиции стран, занимающихся закупкой F-16 для Украины. В соответствии с соглашением Великобритания заявила, что вскоре начнет обучение украинских пилотов полетам на современных истребителях. Бельгия быстро последовала этому примеру, заявив, что также может обучать пилотов.

Выступая во вторник практически перед собранием лидеров в Рейкьявике, Зеленский сказал, что, учитывая огромные размеры его страны, "нам нужны дополнительные системы ПВО и ракеты. Нужны и современные истребители, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной. И я уверен, что мы к этому придем".

Ожидается, что вопрос F-16 будет нависать над встречей G-7 в Японии на этой неделе, ожидается, что предварительный просмотр публичной кампании, которую Украина и другие мировые лидеры продолжат на ежегодном саммите лидеров НАТО в Литве в июле.

"Продолжается обсуждение и других типов самолетов", — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами в кулуарах прошлогоднего заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Пресс-секретарь министра обороны Украины Алексея Резникова сказал, что "самолеты — это единственное, чего еще не хватает в списке пожеланий Резникова".

Хотя Белый дом неоднократно отвергал возможность отправки F-16 ВВС США, он никогда не исключал одобрения передачи третьей строной. Страны, которые приобрели F-16 или любую другую систему вооружения в США, должны сначала получить одобрение Вашингтона, прежде чем передавать их третьей стране. США как при республиканской, так и при демократической администрациях в прошлом отклоняли запросы, если возникали опасения по поводу передачи конкретных конфиденциальных технологий.

Когда его попросили прокомментировать, представитель Пентагона указал на январскую статью POLITICO, в которой цитируется высокопоставленный чиновник Минобороны, который говорит: "Я не думаю, что мы против" идеи передачи третьей стороне. Чиновник, которому, как и другим, упомянутым в этом материале, предоставили анонимность для обсуждения деликатных дискуссий, подчеркнул, что решение еще не принято.

Команда Байдена предложила отложить обсуждение отправки F-16 до окончания войны. Но некоторые европейские союзники уже начали продвигаться по пути предоставления передовых истребителей — или, по крайней мере, подготовки — для Киева.

Дебаты по поводу утверждения сторонних F-16 мало чем отличаются от дебатов по поводу отправки танков в начале года, когда страны, эксплуатирующие танки Leopard, умоляли Германию дать зеленый свет передаче.

По мере того, как кампания F-16, похоже, набирает обороты, один аспект немного ускользнул. После встречи между премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте во вторник Лондон объявил о создании коалиции стран, которая начнет работу над отправкой самолетов в Украину.

Представитель правительства Нидерландов позже заявил, что "нет соглашения с правительством Великобритании по F-16 для Украины", хотя этот человек подтвердил, что два лидера действительно обсуждали этот вопрос.

Великобритания не летает на F-16, но, похоже, готова начать обучение украинских пилотов более продвинутой тактике ведения боя в воздухе, которую они должны были бы освоить, если бы получили истребитель 4-го поколения.

Нидерланды — одна из небольшой группы союзников по НАТО, переходящих с F-16 на F-35, что позволит в ближайшие годы высвободить десятки истребителей. Нидерланды имеют на вооружении 48 истребителей F-16, а Бельгия, Польша и Дания также скоро перейдут на них.

Высокопоставленные чиновники Пентагона постоянно заявляли, что они не верят, что F-16 — это то, что нужно Украине на данном этапе конфликта.

"Наше внимание сосредоточено на украинских приоритетах в этом бою и самолетах, в то время как в списке западные современные самолеты занимают примерно восьмое место", — заявила глава отдела по вопросам международной безопасности Пентагона Селеста Валландер на слушаниях в Палате представителей вооруженных сил. прошлый месяц.

По словам другого представителя Минобороны, тремя главными приоритетами Украины являются противовоздушная оборона, артиллерия и бронетехника.

"На каждом этапе конфликта мы пытались выяснить, что сейчас нужно Украине. И мы делаем это, консультируясь с украинцами", — сказал чиновник.

Несмотря на это утверждение, украинцы в Вашингтоне активно продвигали F-16, и сопредседатель фракции Украины в Конгрессе Марси Каптур (штат Огайо) заявила, что военные самолеты следует рассмотреть.

"Для украинцев это один из главных приоритетов", — сказала она. "Каждый человек, который приезжает к нам из Украины, упоминает F-16 — каждый выборный чиновник, каждый лидер группы интересов. Это очень важно для них".

Kaптур присоединился к 12 другим республиканским и демократическим депутатам Палаты представителей, чтобы еще раз оказать давление на администрацию, чтобы отправить самолеты, впервые сообщило POLITICO в среду. Законодатели использовали более резкие выражения, чем в прошлом, и специально стремились опровергнуть аргументы администрации против передачи.

"С уважением, это искусственный и ложный выбор", — написали они, ссылаясь на аргумент администрации о том, что самолеты не находятся в верхней части списка пожеланий Украины. "США могут предоставить Украине как немедленную военную помощь для защиты от наступления России, так и в рамках подготовки к ожидаемому весеннему наступлению Киева, одновременно начав процесс предоставления Украине возможности долгосрочного господства в воздухе".

Украинское правительство представило F-16 группе американских законодателей на Мюнхенском форуме по безопасности в феврале, а высокопоставленный военный представитель США в Европе генерал Кристофер Каволи в частном порядке признался этим членам Конгресса, что F-16, наряду с ракетами большей дальности и беспилотниками поможет Украине контролировать свое небо.

На данный момент не похоже, чтобы какое-либо европейское правительство обращалось к США с официальным запросом на отправку своих истребителей в Украину, но страны, вероятно, откладывают некоторые из этих дебатов до приближающегося саммита НАТО в Вильнюсе в июле. Байден вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли должны присутствовать и встречаться со своими коллегами со всего альянса НАТО.

Помощь в сфере безопасности для Украины претерпела огромные изменения после довоенных дебатов по поводу отправки противотанковых ракет Javelin в Киев, а нежелание Европы и США отправлять более современное оружие было сведено на нет.

Самым последним примером является решение Великобритании отправить крылатые ракеты Storm Shadow на Украину, что дает Киеву возможность поражать цели на расстоянии до 155 миль. Это примерно в три раза больше дальности поражения высокомобильной артиллерийской пусковой системы, предоставленной США.

Этот шаг еще раз показал, что западные союзники стали меньше беспокоиться о российских угрозах эскалации, если Украине будет предоставлено более мощное оружие.

"По мере того, как развивалась война России против Украины, развивалась и военная помощь США", — сказал представитель Госдепартамента, когда его попросили прокомментировать. "Мы продолжим тесно консультироваться с Украиной и круглосуточно работать над продолжением поставок в поддержку мужественных защитников Украины. Мы также продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности".

Сенатор Шелдон Уайтхаус (Демократическая Республика), который призвал администрацию направить на Украину предварительную военную помощь, сказал, что у других союзников есть преимущество в том, чтобы действовать самостоятельно.

"Поддерживающая страна должна давать Украине то, что ей нужно, и давать Украине право сомневаться в том, что ей нужно, но это не всегда должны делать США, если мы все работаем вместе с союзниками", - сказал он. "И я думаю, что есть смысл в том, чтобы это не было полностью американской операцией, чтобы оспорить предпосылку Путина".

На этой неделе официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат сообщил в правительственном Telegram-канале, что Киев планирует в ближайшие годы "заменить весь наш авиапарк именно таким легким, простым в использовании истребителем".

Украина в настоящее время летает на советских самолетах Су-24М, Су-25, МиГ-29 и Су-27, и "многоцелевой истребитель F-16 способен выполнять весь спектр задач, выполняемых этими четырьмя типами истребителей", — сказал он. "Да, может быть, не такой мощный, но за счет модернизации, за счет высокоточного оружия, он может сделать много полезного для Украины в обороне нашего государства".

Тем не менее, не все американские законодатели настроены на отправку F-16. Сенатор Марк Келли (демократ от штата Аризона) заявил в среду, что, хотя он поддерживает Украину, которая в конечном итоге получит самолет, в краткосрочной перспективе у него есть опасения по поводу любых передач.