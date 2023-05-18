ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки продвинулись на 1700 метров на Бахмутском направлении, - Череватый

2023-05-18 18:26

 

Украинские военные продолжают атаковать российских оккупантов на Бахмутском направлении. ВСУ удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти", - заявил Череватый.

По его словам, Бахмут остается эпицентром боевых действий. За сутки на Бахмутском направлении оккупанты 77 раз нанесли удары артиллерией и 6 - авиацией.

"В боях уничтожены 130 оккупантов, 145 получили ранения, четыре попали в плен. Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки МСТА, БПЛА "Орлан" и восемь полевых складов с боеприпасами", - добавил спикер.

Напомним, недавно в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

Позже Сергей Череватый сообщил, что украинские военные продолжают и дальше продвигаться в глубину обороны врага на Бахмутском направлении.

При этом в Минобороны отмечают, что ВСУ имеют успехи на отдельных участках Бахмутского направления, но в самом Бахмуте оккупанты продвигаются.

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