ВОЙНА В Украине Норвегия передала 130 млн евро на укрепление энергетической безопасности Украины

2023-05-19 10:27

В поддержку деятельности Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по укреплению энергетической безопасности в Украине Норвегия выделила 1,5 млрд норвежских крон (около 130 млн евро). Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

О решении было объявлено во время ежегодного собрания ЕБРР и бизнес-форума.

Данная сумма является продлением гранта в размере двух млрд норвежских крон (195 млн евро в эквиваленте), который Норвегия предоставила в ноябре 2022 года, чтобы Нафтогаз закупил критически важный газ для обеспечения отопления и электричества для домашних хозяйств и предприятий.

Норвегия присоединяется к ряду доноров, которые через ЕБРР откликнулись на потребности финансовой и технической поддержки Украины. В поддержку украинской экономики уже было выделено около 1,5 млрд евро.

Напомним, Евробанк реконструкции и развития считает, что пятилетний период восстановления Украины после войны потребует дополнительных инвестиций в размере почти 50 млрд долларов в год.

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