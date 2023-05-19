ВОЙНА В Украине Украина в пиковые часы все еще вынуждена импортировать электроэнергию

2023-05-19 13:30

В Украине продлен импорт электроэнергии из Словакии, а в часы профицита - экспорт. Об этом сообщает Укрэнерго, напоминая о необходимости снизить использование электроэнергии с 19:00 до 22:00.

"Днем в течение трех часов продлится небольшой импорт из Словакии. В ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и сниженное потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером прогнозируется такой же уровень потребления, как и вчера, для покрытия которого будут задействованы все имеющиеся резервы мощности. Ремонтная кампания на электростанциях продолжается.

Напомним, по итогам апреля Украина сократила импорт электроэнергии на 44% по сравнению с мартом - до 3943 МВт-ч.