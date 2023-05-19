ВОЙНА В Украине Стало известно, когда Украине ждать нового пакета помощи от США на 60 млрд долларов

2023-05-19 16:31

У вересні США планують оголосити пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів. Про це під час брифінгу в Одесі повідомив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Офіційно Білий дім це ще не підтвердив, та відомо, що пакет допомоги планується узгодити до президентських виборів у Сполучених Штатах.

«Восени ми запровадимо ще один пакет допомоги, який буде підтримувати Україну протягом 2024 року. Зараз ми обговорюємо цей пакет в 60 млрд доларів, який, я думаю, буде запроваджено у вересні», — заявив Волкер.

Також він додав, що у США достатньо коштів, щоб підтримати контрнаступ України, який має розпочатися у цьому році.