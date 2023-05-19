ВОЙНА В Украине рф вже втратила в Україні стільки військових, скільки сумарно перебуває в арміях 16 країн НАТО

2023-05-19 21:36

рф вже втратила в Україні стільки військових, скільки сумарно перебуває в арміях 16 країн НАТО — рейтинг Global Firepower.

Нагадаймо, днями загальна кількість демілітризованих орків перевалила за 200 тисяч. Саме стільки руських загарбників відправилися додому у чорних пластикових пакетах.

Болгарія, Фінляндія, Угорщина, Норвегія, Литва, Данія, Хорватія, Словаччина, Північна Македонія, Албанія, Словенія, Латвія, Естонія, Чорногорія, Люксембург, Ісландія на всіх мають лише 193 тис. військових регулярних військ, що на 7 тисяч менше ніж послав умирати в Україну путін.

На даний момент лише у трьох армій НАТО регулярна армія більше, ніж ліквідували ЗСУ - у США, Туреччині та Франції. До того ж остання зі своїми 205 тис. військових у списку буде недовго.