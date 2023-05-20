ВОЙНА В Украине Залужный отчитался США об эффективной работе Patriot

2023-05-20 09:37

Дополнительные системы противовоздушной обороны для Украины остаются в приоритете.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, во время которого говорили о необходимом Украине вооружении.

Об этом говорится в Telegram Главнокомандующего ВСУ.

"Подробно проинформировал об обстановке на основных направлениях фронта. Продолжаем вести оборонительную операцию и подготовку к дальнейшим действиям. Рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал". Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете - дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", - отметил Залужный.

По его словам, также обсудили вопросы необходимости поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности.

"Договорились сотрудничать и в дальнейшем. Поздравил генерала Милли и американских военных с грядущим праздником - Национальным днем Вооруженных Сил США", - отметил Залужный.

Patriot для Украины

19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли три системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии.

19 мая CNN со ссылкой на представителей Пентагона и сотрудников Конгресса сообщили, что украинские военные по меньшей мере один раз использовали американский ЗРК Patriot, чтобы сбить самолет дальней авиации ВКС РФ.

Патриот способен перехватывать "гиперзвуковые" ракеты оккупантов и сейчас являются одной из целей последних воздушных атак РФ по Киеву.