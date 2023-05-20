ВОЙНА В Украине роССияне соединили остров Джарылгач с оккупированной Херсонщиной, - Сухопутные войска

2023-05-20 11:15

Российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу на остров песком.

Об этом сообщили сухопутные войска в Telegram.

"По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком. Это сделано с целью более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные учреждения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. В частности, в населенном пункте Голубовка Луганской области местную школу оккупанты обустраивают под военный госпиталь. На лечение туда доставлено около 50 раненых захватчиков.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

За эти сутки наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 16 иранских ударных БпЛА "Shahed" и 2 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 6 станций радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.