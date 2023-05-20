ВОЙНА В Украине Саудовская Аравия объявила об "активном нейтралитете" в отношениях с Украиной и роССией

2023-05-20 16:05

 

Саудовская Аравия заявила, что официально занимает "нейтральную позицию" относительно вторжения России в Украину.

Об этом заявил глава МИД страны принц Фейсал ибн Фархан, сообщает The Guardian.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии сказал, что его страна избрала "активный нейтралитет" относительно российского вторжения в Украину.

Заявление было сделано в день приезда в Саудовскую Аравию президента Владимира Зеленского для выступления перед Лигой арабских государств. Президент также провел встречу с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

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В СМИ отмечают, что заявление Саудовской Аравии о ее нейтралитете можно воспринимать как успех Украины, поскольку страна в последние годы поддерживала тесные отношения с Россией.

26 февраля 2023 года Фейсал ибн Фархан был в Киеве с визитом и подписал ряд соглашений.

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