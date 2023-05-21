ВОЙНА В Украине фото + видео В рф возле границы с Украиной прогремел мощный взрыв

2023-05-21 09:35

 

Губернатор Белгородской области пожаловался на якобы обстрел одного из городов.

В ночь на воскресенье, 21 мая, в РФ возле украинской границы произошел мощный взрыв, возник сильный пожар.

Взрыв в России произошел в районе города Шебекино Белгородской области, сообщил Telegram-канал SHOT, ссылаясь на сведения местных жителей, и показал фотографии с места происшествия.

"Местные жители сообщили нам, что на окраине города виден сильный пожар и зарево. Информация о происшествии уточняется…", - говорится в сообщении.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере пожаловался на якобы обстрел Шебекино, в результате которого произошел пожар на полигоне с твердыми бытовыми отходами. "…загорелся полигон ТБО. Пострадавших нет. Пожарные расчеты на месте, тушат", - написал он.

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С территории региона российские захватчики регулярно обстреливают украинские населенные пункты. В самом регионе также уже не раз звучали взрывы и были мощные пожары.

Напомним, 20 апреля российский истребитель-бомбардировщик Су-34 "уронил" на Белгород боеприпас, который, вероятно, предназначался для обстрела украинской территории. В Белгороде произошел мощный взрыв в центре города.

 

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