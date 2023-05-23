ВОЙНА В Украине Rheinmetall заявил о скором старте совместного с Украиной выпуска бронетехники и боеприпасов

2023-05-23 09:24

Укроборонпром и немецкий концерн Rheinmetall создадут совместное предприятие, которое начнет производство с бронетранспортеров Fuchs. Об этом рассказал руководитель немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер изданию Bild.



Он отметил, что летом начнется производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard. В настоящее время на заводе в Унтерлюсе в Нижней Саксонии вводится в эксплуатацию новая линия по производству. Но Rheinmetall хочет, чтобы установки строили в Украине.



Для этого будет создано совместное предприятие с украинской государственной компанией Укроборонпром.



"Начнем с технического обслуживания и ремонта имеющихся машин, а также хотим как можно быстрее производить бронетехнику, например транспортные танки Fuchs", - отметил Паппергер. Украина также заинтересована в современном танке Panther и боевой машине пехоты Lynx, добавил он.



Руководитель Rheinmetall также отметил, что Германия уже поставила в Украину современные танки Leopard-2 и бронемашины Marder.





