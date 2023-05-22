Електронна черга для перетину кордону «єЧерга» запрацювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, – пише ЕП.
За тиждень дії послуги вже 9500 вантажівок виїхало з України лише за електронною чергою та майже 15 тисяч водіїв зареєструвалися у системі.
Проєкт впроваджувається поетапно:
Зареєструвавшись у відповідному застосунку, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування, час прибуття у пункт пропуску.