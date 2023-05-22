ВОЙНА В Украине На 16 пунктах пропуску через державний кордон запрацювала система «єЧерга»

2023-05-22 10:27

Електронна черга для перетину кордону «єЧерга» запрацювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, – пише ЕП.

За тиждень дії послуги вже 9500 вантажівок виїхало з України лише за електронною чергою та майже 15 тисяч водіїв зареєструвалися у системі.

Проєкт впроваджувається поетапно:

зараз – для вантажного автотранспорту ;

для автобусів – з липня;

для легкових автомобілів – з серпня.

Зареєструвавшись у відповідному застосунку, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування, час прибуття у пункт пропуску.