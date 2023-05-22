ВОЙНА В Украине На 16 пунктах пропуску через державний кордон запрацювала система «єЧерга»

2023-05-22 10:27

Електронна черга для перетину кордону «єЧерга» запрацювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, – пише ЕП.

За тиждень дії послуги вже 9500 вантажівок виїхало з України лише за електронною чергою та майже 15 тисяч водіїв зареєструвалися у системі.

Проєкт впроваджувається поетапно:

  • зараз – для вантажного автотранспорту ;
  • для автобусів – з липня;
  • для легкових автомобілів – з серпня.

Зареєструвавшись у відповідному застосунку, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування, час прибуття у пункт пропуску.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мультипредметний тест можна скласти за кордоном – В МОН пояснили, як буде проходити тестування

2023-04-03 15:39

документ Українцям за кордоном буде необхідно ставати на військовий облік - постанова Уряду України

2023-01-13 16:31

Військовозобов'язаним українцям можуть дозволити виїзд за кордон для допомоги бізнесу

2023-01-02 10:27

Ворог не пройде! Кордон України із білорусю максимально посилений в оборонному плані

2022-12-23 21:36

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Южная Корея тщательно изучит список вооружений, запрошенных Зеленским

2023-05-22 19:15

Учения украинских пилотов F-16 уже начались − Боррель

2023-05-22 18:26

рф создает "элитную" авиационную группу для атак на Украину − британская разведка

2023-05-22 17:37

Оккупанты не смогут двинуться на Славянск после Бахмута - ISW

2023-05-22 16:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Южная Корея тщательно изучит список вооружений, запрошенных Зеленским 2023-05-22 19:15
Учения украинских пилотов F-16 уже начались − Боррель 2023-05-22 18:26
рф создает "элитную" авиационную группу для атак на Украину − британская разведка 2023-05-22 17:37
Оккупанты не смогут двинуться на Славянск после Бахмута - ISW 2023-05-22 16:48