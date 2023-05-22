ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные Генштаба

2023-05-22 12:28

С 24 февраля 2022 по 22 мая 2023 года общие боевые потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 203 880 человек (+720 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено: