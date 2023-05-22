Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные Генштаба
2023-05-22 12:28
С 24 февраля 2022 по 22 мая 2023 года общие боевые потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 203 880 человек (+720 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожено:
- 3785 (+2) танков
- 7407 (+9) бронемашин
- 3278 (+20) артиллерийских систем
- 565 (+1) реактивных систем залпового огня
- 327 средств ПВО
- 309 (+1) самолетов
- 294 вертолета
- 2830 (+8) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 1011 крылатых ракет
- 18 кораблей/катеров
- 6129 (+14) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 427 (+2) единиц специальной техники