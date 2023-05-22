ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные Генштаба

2023-05-22 12:28

С 24 февраля 2022 по 22 мая 2023 года общие боевые потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 203 880 человек (+720 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено:

  • 3785 (+2) танков
  • 7407 (+9) бронемашин
  • 3278 (+20) артиллерийских систем
  • 565 (+1) реактивных систем залпового огня
  • 327 средств ПВО
  • 309 (+1) самолетов
  • 294 вертолета
  • 2830 (+8) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 1011 крылатых ракет
  • 18  кораблей/катеров
  • 6129 (+14) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 427 (+2) единиц специальной техники
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