ВОЙНА В Украине Часть украинцев может увеличить себе пенсию: раскрыта маленькая хитрость

2023-05-22 20:48

Год обращения за пенсией играет важную роль для определения суммы выплат. Поэтому людям, чей день рождения попадает на начало календарного года, советуют не спешить с подачей заявления.

В целом на обращение за пенсией дается три месяца с даты наступления соответствующего возраста. Кроме того, заявление можно подать за месяц до дня рождения, объясняют специалисты "Социальной платформы".

Для назначения пенсии по возрасту используется подсчет средней заработной платы в Украине за последние три календарных года. Поэтому если человек, рожденный в январе, подаст заявление на получение пенсии в декабре, то он получит выплаты, исходя из старой заработной платы за предыдущие годы.

Например, если получатель пенсии с начала 2024 года отправит обращение в декабре 2023-го, для начисления пенсии ему будет учитываться средняя заработная плата за 2020-2022 годы (включительно). А если заявка будет подана в 2024 году, учитывается зарплата уже за 2021-2023 годы, которая будет выше.