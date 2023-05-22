ВОЙНА В Украине В Украине с 1 июля возвратят все довоенные налоги и штрафы: за что придется платить

2023-05-22 21:37

В Украине уже с 1 июля возвратятся все довоенные налоги и штрафы.

Об этом пишет biz.today.ua.

Так, возврат к прежним налоговым обязательствам и прежней системе наказаний за нарушения заложен в законопроекте №8401. Уже в ближайшее время он будет рассмотрен и, вероятно, принят Верховной Радой.

Налоги

В частности, отменяются льготы по уплате единого налога для предпринимателей 1,2 и 3 групп. Следовательно, размер налогов будет таким:

для ФОП первой группы: ЕСВ – 1474 гривен, единый налог – 268,4 гривен;

для ФОП второй группы: ЕСВ - 1474 гривен, единый налог - 1,34 тыс. гривен;

для ФОП третьей группы: ЕСВ – 1474 гривен, единый налог – 5% от дохода или 3% в том случае, если предприниматель дополнительно платит НДС.

Использование РРО (кассовых аппаратов)

Еще с 1 января 2022 года предприниматели должны были в обязательном порядке начать пользоваться кассовыми аппаратами. Однако в связи с войной власть перенесла срок установки РРО до окончания военного положения. Так, требования по установке и использованию РРО возвращают уже с 1 июля. А также возвращают штрафы, которые предусмотренные за невыполнение закона.

Штрафы

А вот штраф за товар, который проданный без чека, будет составлять от 100 до 150% стоимости этого товара. Тем временем, штрафы за незарегистрированный бизнес вообще могут навсегда отбить охоту у мелкого предпринимателя заниматься бизнесом. Что касается размера такого штрафа, то он будет составлять от 17 до 85 тысяч гривен.