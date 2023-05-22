ВОЙНА В Украине США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн

2023-05-22 22:16

Минобороны США после встречи Байдена и Зеленского в Японии объявило о предоставлении нового пакета военной помощи на $375 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Так, пакет будет содержать:



- дополнительные боеприпасы для HIMARS;

- артиллерийские снаряды;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- противотанковые системы Javelin и AT-4;

- боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой;

- взрывные боеприпасы;

- мостовые системы;

- бронированные медицинские машины;

- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

- тепловизионные системы;

- запчасти и другое полевое оборудование.