ВОЙНА В Украине США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн

2023-05-22 22:16

 

Минобороны США после встречи Байдена и Зеленского в Японии объявило о предоставлении нового пакета военной помощи на $375 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Так, пакет будет содержать:

- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой;
- взрывные боеприпасы;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.

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