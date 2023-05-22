США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн

Минобороны США после встречи Байдена и Зеленского в Японии объявило о предоставлении нового пакета военной помощи на $375 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Так, пакет будет содержать:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой;
- взрывные боеприпасы;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.