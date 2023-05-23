ВОЙНА В Украине Оккупанты снизили темпы наступательных действий в Бахмуте - раскрыта реальная причина

2023-05-23 15:37

Оккупанты снизили темпы наступательных действий в Бахмуте Донецкой области. В свою очередь, ВСУ в дальнейшем продвигаются на юге и севере от города. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram во вторник, 23 мая.

"По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолета", - написала она.

По данным Маляр, за эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась.

"Вместе с тем количество обстрелов стабильно высоко. В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль", - добавила она.

Что касается пригорода, то там продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но это ему не удается.

"На определенных участках враг в обороне. Несет большие потери", - заверила Маляр.

 

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