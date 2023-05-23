Оккупанты снизили темпы наступательных действий в Бахмуте Донецкой области. В свою очередь, ВСУ в дальнейшем продвигаются на юге и севере от города. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram во вторник, 23 мая.
"По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолета", - написала она.
По данным Маляр, за эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась.
"Вместе с тем количество обстрелов стабильно высоко. В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль", - добавила она.
Что касается пригорода, то там продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но это ему не удается.
"На определенных участках враг в обороне. Несет большие потери", - заверила Маляр.