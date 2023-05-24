ВОЙНА В Украине "Рамштайн-12": В Минобороны США назвали темы следующей встречи

2023-05-24 16:05

Следующая встреча в формате "Рамштайн" будет посвящена усилению украинской противовоздушной обороны, предоставлению боеприпасов и передаче самолетов F-16. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

"В этой контактной группе, как и на других, все начнется с того, что Украина предоставит обзор текущей ситуации с безопасностью в стране и расскажет о своих насущных потребностях. Поэтому я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона и в дальнейшем будет оставаться приоритетной темой обсуждения, так же как и боеприпасы для обеспечения, опять же, их способности вести боевые действия. А затем будет также дискуссия о подготовке F-16", – рассказал он.

Райдер добавил, что обучение украинских пилотов будут проходить за пределами Украины – на площадках в Европе.

"Что касается более подробной информации и того, когда эти учения начнутся, как эти самолеты будут предоставлены и кто их предоставит, я не могу сказать", – отметил представитель Минобороны США.

Как сообщили в пресс-службе Пентагона, 12-е заседание в формате "Рамштайн" состоится онлайн 25 мая.

Напомним, что вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции. К ней уже присоединились несколько стран.

Президент США Джо Байден сказал о решении поддержать коалицию путем обучения украинских военных.

А спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что передача F-16 Украине является приоритетной задачей для Штатов.

В свою очередь министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл отметил, что предоставление воздушных суден может занять несколько месяцев, ведь необходимо проработать немало деталей, прежде чем ВСУ смогут использовать современные истребители.