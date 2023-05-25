В Украине уже готовят концепцию развития военной авиации с учетом перехода на новые типы самолетов

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждалась концепция развития военной авиации. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
"Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение", - написал глава государства.
Также Зеленский сообщил, что об оперативной ситуации на фронте доложили главком ВСУ, руководство разведки, командующие группировками войск Хортица и Таврия.
"От Минобороны услышали о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства", - добавил президент.