ВОЙНА В Украине В Украине уже готовят концепцию развития военной авиации с учетом перехода на новые типы самолетов

2023-05-25 10:27

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждалась концепция развития военной авиации. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

"Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение", - написал глава государства.

Также Зеленский сообщил, что об оперативной ситуации на фронте доложили главком ВСУ, руководство разведки, командующие группировками войск Хортица и Таврия.

"От Минобороны услышали о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства", - добавил президент.