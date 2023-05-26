ВОЙНА В Украине Незаконно выехавших за границу во время войны по возвращению будут наказывать - глава МВД

2023-05-26 09:35

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні буде розроблено закон про покарання чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час воєнного стану.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів, що це буде спільна ініціатива Верховної ради та Кабміну.

На запитання, що робити з людьми, які незаконно перетнули кордон під час війни і потім повернуться додому, міністр відповів: «На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон».

За словами Клименка, зараз вивчається міжнародний досвід у цьому питанні – як поводитися з громадянами, які порушили закон уже один раз. «Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон», – зазначив глава МВС.