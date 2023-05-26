ВОЙНА В Украине Канцлер Німеччини Олаф Шольц прогнозує перемогу України у війні проти оккупантів

2023-05-26 20:34

У цивілізованому світі вже нема сумнівів щодо того, хто вийде переможцем у розпочатій країною-терористом війні.

"рф не виграє цю війну. Гіркий розділ в історії нашого континенту, створений володимиром путіним у його імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до ЄС як повноправного члена", — сказав глава німецького уряду.

Олаф Шольц упевнений в тому, що москві за жлдних обставин не вдасться здобути перемогу у війні проти України.

Окрім цього, у Бундестазі вже запропонували поставити Збройним силам України німецькі далекобійні крилаті ракети Taurus. Зі слів депутата Родеріха Кізеветтера, передача такого озброєння дозволить розширити стратегію підтримки України.

Ракета Taurus є аналогом британських Storm Shadow. При цьому її дальність значно більша — до 500 км. За даними відкритих джерел, раніше Берлін замовив для своєї армії 600 бойових ракет Taurus.