ВОЙНА В Украине Канцлер Німеччини Олаф Шольц прогнозує перемогу України у війні проти оккупантів

2023-05-26 20:34

У цивілізованому світі вже нема сумнівів щодо того, хто вийде переможцем у розпочатій країною-терористом війні.

"рф не виграє цю війну. Гіркий розділ в історії нашого континенту, створений володимиром путіним у його імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до ЄС як повноправного члена", — сказав глава німецького уряду.

Олаф Шольц  упевнений в тому, що москві за жлдних обставин не вдасться здобути перемогу у війні проти України.

Окрім цього, у Бундестазі вже запропонували поставити Збройним силам України німецькі далекобійні крилаті ракети Taurus. Зі слів депутата Родеріха Кізеветтера, передача такого озброєння дозволить розширити стратегію підтримки України.

Ракета Taurus є аналогом британських Storm Shadow. При цьому її дальність значно більша — до 500 км. За даними відкритих джерел, раніше Берлін замовив для своєї армії 600 бойових ракет Taurus.

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В УКРАИНЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА АВТО 2023-05-26 19:31
Эта совершенно законная уловка поможет заметно УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ 2023-05-26 18:28
Важно! КАК ВОССТАНОВИТЬ утраченные из-за войны ДОКУМЕНТЫ НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 2023-05-26 17:32