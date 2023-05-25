ВОЙНА В Украине Дым и перекрытое движение: эксперт раскрыл, что на самом деле происходит на Крымском мосту

2023-05-25 16:48

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вскоре нас могут ожидать хорошие новости касательно Крымского моста. По его мнению, объект могут атаковать британскими ракетами Storm Shadow.

"Судя по фотографиям и видео, которые выкладывают в социальных сетях, задымление в районе центрального пролета, самое высокое место. Когда пошли первые разговоры о том, что Крымский мост может быть уничтожен Российская Федерация развернула на оккупированной территории Крыма, вокруг Керчи целую программу. Баржи с зеркалами, уголковые отражатели и финал - было проведение учений на мосту по борьбе с диверсионными группами противника", - отметил Жданов.

По его словам, тогда был точно такой же белый дым, задымление, а мост был закрыт. В то же время Украина, вероятно, получила новую партию британских ракет.

"Сегодня на центральном пролете проводятся учения, то же задымление белым дымом и опять же с целью обезопасить мост от ударов с воздуха... И тут в Киеве у нас в гостях министр обороны Великобритании. Наверняка приехал с очередной партией ракет - обычно с пустыми руками в гости не ходят", - подытожил эксперт.

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С приближением контрнаступления ВСУ россияне в Крыму все меньше чувствуют себя в безопасности, они планируют побег. Топ-менеджмент представительств государственных компаний РФ получил указание готовиться к "эвакуации".

24 мая российские телеграмм-каналы сообщили, что вблизи берегов Турции морские дроны атаковать разведывательный корабль РФ проекта 18280 "Иван Хурс". После новостей об атаке на корабль РФ так называемая "власть" Крыма объявила о закрытии Крымского моста.

В сети появились кадры задымления вблизи Крымского моста. Вместе с тем, "власть" заявила, что это связано с учениями. Сейчас росСМИ заявляют, что мост открыли.