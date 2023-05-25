ВОЙНА В Украине Южная Корея направила в Украину сотни тысяч снарядов, - WSJ

2023-05-25 20:04

Южная Корея направила в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов через Соединенные Штаты после долгого сопротивления Сеула поставкам оружия.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

WSJ со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Сеул достиг "конфиденциальной договоренности" с Вашингтоном о передаче снарядов в Соединенные Штаты для доставки на Украину после того, как Вашингтон в прошлом году попросил своего азиатского союзника об артиллерийской поддержке.

В публикации WSJ говорится, что официальные лица Сеула "похолодели" после сообщений СМИ о дискуссиях в конце прошлого года, но "прорыв" произошел после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Йоль посетил Вашингтон в прошлом месяце для встречи вне с президентом Джо Байденом.

Отвечая на вопрос о возможности поставок боеприпасов на Украину, советник Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тэ Ён заявил парламенту, что официальные лица примут решение после наблюдения за развитием событий.

Чо сказал, что не планирует отправлять снаряды ни напрямую, ни через Польшу, но не уточнил о сотрудничестве с США.

Чон Ха-Кью, представитель министерства обороны Южной Кореи, заявил в четверг, что оно вело переговоры с Пентагоном об экспорте боеприпасов, но что в отчете WSJ есть "неточные части", отказавшись сообщить подробности.

"Были различные обсуждения и просьбы, и наше правительство примет соответствующие меры при всестороннем рассмотрении военной и гуманитарной ситуации в Украине", - сказал Чон на брифинге.

Союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор исключала возможность отправки летальной помощи Украине, несмотря на растущее давление со стороны Вашингтона и Европы с целью поставок оружия.

Но президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сказал апреле, что его правительство может не "настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", если гражданские лица в Украине подвергнутся крупномасштабному нападению или из-за "ситуации, которую международное сообщество не может смириться".

На этой неделе президент Юн Сок Йоль на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Сеуле заявил, что Южная Корея "тщательно изучит" список вооружений, запрошенных президентом Владимиром Зеленским. Содержание этого списка не оглашалось.