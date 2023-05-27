ВОЙНА В Украине Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

2023-05-27 10:16

 

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что вояки ЧВК "Вагнер" после ухода из Бахмута продолжат воевать против Украины.

Источник: Данилов в интервью ВВС

Детали: Данилова спросили, действительно ли уходят наемники "Вагнера" из Бахмута, он подтвердил.

Прямая речь Данилова: "Да, это происходит. Но это не означает, что они перестанут воевать с нами.

Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... они перегруппировываются в других трех точках".

Больше деталей: Он поддержал решение украинской армии воевать в Бахмуте в течение многих месяцев.

Данилов объяснил, что Бахмут - это украинская земля, и украинцы должны ее защищать.

Секретарь СНБО отметил, что Бахмут "сыграл большую роль в этой войне".

Прямая речь Данилова: "Если мы начнем оставлять каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел Путин с первых дней войны".

Напомним: Ранее разведка Британии сообщила, что силы частной военной группы "Вагнера", вероятно, начали отходить с некоторых своих позиций вокруг города Бахмут.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ могут сорвать замену "Вагнера" в Бахмуте, начинается новая фаза операций - ISW

2023-05-27 08:30

Защитники продвигаются на северном и южном флангах Бахмута, - Нацгвардия

2023-05-25 19:15

В Минобороны Украины подтвердили, что вагнеровцы начали покидать позиции в Бахмуте

2023-05-25 12:30

На флангах Бахмута бои затихают, но украинские войска понемногу продвигаются – Маляр

2023-05-24 22:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам пересчитают зарплаты: какой будет минималка

2023-05-27 16:00

Мобилизация 2023: как будут вручать повестки и кого призовут с 1 июня

2023-05-27 15:02

Подорожание электроэнергии: будут ли повышать тарифы с 1 июня

2023-05-27 14:15

Украина получит от Канады 5 тысяч единиц стрелкового оружия и миллион патронов

2023-05-27 13:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам пересчитают зарплаты: какой будет минималка 2023-05-27 16:00
Мобилизация 2023: как будут вручать повестки и кого призовут с 1 июня 2023-05-27 15:02
Подорожание электроэнергии: будут ли повышать тарифы с 1 июня 2023-05-27 14:15
Украина получит от Канады 5 тысяч единиц стрелкового оружия и миллион патронов 2023-05-27 13:26