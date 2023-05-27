ВОЙНА В Украине После намека Залужного о контрнаступлении Бердянск "накрыли" взрывы

2023-05-27 11:05

 

Утром главнокомандующий ВСУ сделал публикацию с боевым строем нашей армии и сообщением, что пришло время "вернуть свое". Через несколько часов во временно оккупированном Бердянске стало сильно тревожно.

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) после утреннего намека главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном начале контрнаступления погремели сильные взрывы.

Местные стали сообщать о сильных "хлопках" через несколько часов после публикации Залужного. Соответствующие ролики распространяются по телеграм-каналам.

По предварительным данным, возможен "прилет" в районе порта города, а также по скоплению оккупантов, которые разместились на территории базы отдыха "Химик".

Контрнаступление ВСУ - сегодня, возможно, начало операции

Напомним, что утром Залужный поднял украинцам настроение внезапным роликом с боевым строем ВСУ и фразой о том, что "пришло время возвращать свое". Это натолкнуло многих на вывод о том, что, возможно, сегодня наша армия начинает ожидаемое контрнаступление, ведь главнокомандующий ВСУ навряд ли бы просто так делал подобные публикации.

Также сегодня вышло интервью секретаря СНБО Данилова для BBC. В нем он отметил, что наша армия полностью готова к началу контрнаступления, однако сроки не назвал, ведь это военная тайна.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео "Пришло время возвращать свое": Залужный намекнул на начало контрнаступления

2023-05-27 09:27

В ОП сделали важное уточнение на фоне заявления Подоляка о начале контрнаступления

2023-05-25 16:05

У Владимира Зеленского сделали долгожданное заявление о контрнаступлении ВСУ

2023-05-25 14:29

Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем

2023-05-24 18:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам пересчитают зарплаты: какой будет минималка

2023-05-27 16:00

Мобилизация 2023: как будут вручать повестки и кого призовут с 1 июня

2023-05-27 15:02

Подорожание электроэнергии: будут ли повышать тарифы с 1 июня

2023-05-27 14:15

Украина получит от Канады 5 тысяч единиц стрелкового оружия и миллион патронов

2023-05-27 13:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам пересчитают зарплаты: какой будет минималка 2023-05-27 16:00
Мобилизация 2023: как будут вручать повестки и кого призовут с 1 июня 2023-05-27 15:02
Подорожание электроэнергии: будут ли повышать тарифы с 1 июня 2023-05-27 14:15
Украина получит от Канады 5 тысяч единиц стрелкового оружия и миллион патронов 2023-05-27 13:26