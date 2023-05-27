ВОЙНА В Украине Оккупанты готовят ядерные провокации на ЗАЭС, - ГУР

2023-05-27 12:37

Российские оккупанты в ближайшее время готовят провокации на Запорожской атомной электростанции, чтобы помешать Украине освобождать захваченные РФ территории.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Рашисты в ближайшее время готовят ядерные провокации на ЗАЭС и других объектах, находящихся на ВОТ. Цель – усложнить освобождение оккупированных территорий нашим силам безопасности и обороны.

Планируют апеллировать к международным структурам для прикрытия своих примитивных гестаповстких ИПСО, ничего у них не получится. Энергодар наш!" – написал Юсов.

Как сообщается на странице ГУР МО в фейсбуке, в ближайшие часы рашисты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции.

"Для этого будет проведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно обвинят Украину. Чтобы максимально скрыть свои действия рашисты сорвали запланированную на сегодня ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что цель этой акции оккупантов — спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом, рашисты надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления.