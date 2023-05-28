ВОЙНА В Украине Украинские воины в районе Бахмута продвинулись на 450 метров, - Череватый

2023-05-28 10:30

 

Украинские военные смогли продвинуться еще на 450 м на некоторых позициях в районе Бахмута. При этом на Бахмутском направлении наблюдается понижение активности россиян.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Во время наших контратакующих действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 м", - заявил он.

Череватый сообщил, что ВСУ удалось ликвидировать 54 окупантов и ранить 84 человека. Также Силам обороны удалось уничтожить РСЗО "Град", три пушки, три беспилотника, самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", а также два полевых склада с боеприпасами.

Он добавил, что за эти сутки произошло два боевых столкновения, за прошедшие - от одного до трех.

"Это гораздо меньше по сравнению с тем, как враг вел себя на протяжении всех предыдущих месяцев. Однако остается активная интенсивность в понимании огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил разными системами и калибрами по нашим позициям. Было два авианалета", - сообщил Череватый.

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