ВОЙНА В Украине В Конгрессе США пытаются ускорить поставки Украине оружия для контрнаступления

2023-05-28 12:30

В Конгрессе США часть законодателей хотят подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более быстрому предоставлению Украине оружия, необходимого для успешного контрнаступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

В частности, конгрессмен-республиканец от штата Техас Кит Селф заявил, что для Украины "дальнобойная артиллерия важнее чем F-16".

"Как я уже говорил президенту Зеленскому, когда я был в Украине, я считаю, что дальнобойная артиллерия нужна украинцам больше, чем F-16. Я не понимаю, почему мы не предоставляем им баллистические ракеты ATACMS, это могут быть ракеты первого блока, или второго. Эти ракеты выпускаются из установок HIMARS, которые украинцы и так уже имеют. Поэтому, я считаю, что артиллерия для Украины важнее, чем самолеты F-16", – сказал он.

В то же время конгрессвумен-демократ от штата Пенсильвания Мадлен Дин, считает, что Украине нужно предоставить все необходимое и как можно скорее, но при условии, если оружие не будет использоваться для нападения на Россию.

"Я очень довольна решением администрации по подготовке украинских сил оперировать истребителями F-16. Мое особое требование к администрации, – это больше, больше и еще раз больше. Больше всего, что может быть нужно. Чтобы мы были уверены, что Украина выиграет эту войну, и сделает это раньше, чем позже. Чтобы мы могли спасти жизни, спасти их собственность, спасти культуру и все то ценное, что представляет собой Украину", – сказала она.

Дин добавила, что надо предоставить Украине все необходимое для победы.

Конгрессвумен-республиканка из шата Миссури Энн Вагнер отметила, что администрация Байдена оказывает помощь Киеву недостаточно быстро. Кроме того, по ее словам, страны НАТО должны принимать более активное участие в помощи Украине и в целом в обеспечении Альянса.

"Мы должны дать Украине все оружие и инструменты, которые им нужны, чтобы победить Путина. Если украинцы готовы вести борьбу и жертвовать собственной жизнью, мы здесь, в Америке, а также все члены НАТО, должны поддержать украинцев всем необходимым и как можно скорее", – сказала она.

Конгрессмен-демократ Джим Коста считает, что предоставление Украине истребителей после тренировки является лишь вопросом времени. Что касается ракет большой дальности, Коста считает, что Конгресс должен продолжить давление на администрацию Байдена на двухпартийном уровне и в этом вопросе также.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, находясь с визитом в Киеве, поддержал скорейшее предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS и кассетных боеприпасов, заявив, что это позволит приблизить конец войны.